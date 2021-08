A torcida do Atlético já está presente em grande número nas proximidades do Mineirão. Tradicionalmente, o público chega pela av. Abrahão Caram e fica concentrado na esquina com a av. das Palmeiras (a tradicional rua do Peixe).

O clima é amistoso e festivo, mas muitos não estão respeitando os protocolos de segurança. Em vários pontos nas imediações do estádio, grande parte da torcida insiste em não usar máscara.

Apesar das normas da PBH, da Polícia Militar, da FMF, do Atlético e de outros órgãos e entidades, torcedores não estão respeitando as regras de distanciamento também.

A Massa atleticana segue na expectativa pela classificação às semifinais da Copa Libertadores, mas fora de campo, o exemplo não é dos melhores.

