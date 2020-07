Troca de treinadores dos três da capital; jogo adiado pelas chuvas do início do ano; saídas e chegadas de jogadores; dois clássicos. Faz tanto tempo que é até difícil lembrar. Mas as nove primeiras rodadas do Campeonato Mineiro não economizaram em movimentação dentro e fora do campo. É a partir do que aconteceu de janeiro a março que a competição recomeça domingo, para as duas útimas rodadas da fase classificatória e a reta final. Os últimos capítulos da competição.