O título do Mineiro é importante ao Atlético, maior vencedor da competição, com 45 taças, e atual campeão do torneio. Mas, como enfatiza o lateral-direito Mariano, a prioridade é a Copa Libertadores.

“Quem está jogando a Libertadores, foca nela. Nosso foco é, sim, a Libertadores. E vamos focar nela. Um campeonato que o mundo todo acompanha e sabe de sua grandeza. É uma Champions League. Conversamos e sabemos da importância que é ela tem”, ressalta.

Isso não significa, porém, que o time não esteja concentrado para a semifinal do Estadual, neste sábado (1), às 16h30, contra o Tombense, no Independência.

“Dificilmente um jogador vai chegar e falar que não quer atuar em uma partida porque quer jogar só a Libertadores. (...) Estamos tendo esses dias de preparação para a semifinal do Mineiro de forma tranquila e alegre. Estamos focados no Tombense. Jogo difícil que teremos no sábado”, disse.

O Galo enfrenta o Tombense com a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols para avançar à final.