Uma atitude "nota 1000". Assim pode ser traduzida a ação do Coimbra Sports, integrante do Módulo I do Campeonato Mineiro, que manda os duelos na Arena Independência, em Belo Horizonte. De olho em toda Região Metropolitana, o clube distribuirá mil máscaras de proteção para ajuda ao combate do novo Coronavírus (Covid-19).

Num primeiro momento, as máscaras foram entregues a acolhidos do abrigo municipal Bela Vista, em Contagem, e a moradores do Aglomerado da Serra, na capital. O material também foi doado para entidades sociais das cidades que continuarão as entregas a quem precisa. São elas os projetos Contagem Voluntária e Jefte, de Contagem, e Casa Luzeiro/JOCUM BH e Associação dos Amigos do Entorno do Independência e Adjacências (AAMEIA), de BH.

O goleiro Glaycon, ex-América e que por muitos anos viveu no Aglomerado da Serra, participou da entrega das máscaras na comunidade e também em Contagem.

“Dia mágico para mim. Só agradecer mesmo ao Coimbra por ter doado essas máscaras para a minha comunidade e também em Contagem, e por ter me escolhido para fazer essa entrega. As pessoas podem não achar, mas tem muita gente que não tem tanta condição de estar comprando uma boa máscara de proteção, então acho que essa doação chegou em ótima hora”, comenta o arqueiro.

“Aqui no abrigo sempre estamos precisando de máscaras. Para cada acolhido que chega das ruas temos a meta de dar um kit com no máximo quatro máscaras, para eles usarem, lavarem e terem com eles. Como a rotatividade das pessoas é muito alta no abrigo, sempre é necessário novas máscaras. Essa doação vai nos ajudar muito”, conta Simone Guimarães, coordenadora do abrigo Bela Vista.

* Com Coimbra Sports