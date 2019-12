Depois do advento da internet, guardar segredo ficou cada vez mais difícil. Ainda mais quando se trata de uniformes de clubes de futebol. E o torcedor do Cruzeiro, curioso que estava, já teve o seu contato inicial com o primeiro uniforme do clube chancelado pela Adidas. Tudo por causa do vazamento de imagem da nova camisa branca.

Desde a noite da última terça-feira circula pelas redes sociais a foto da nova camisa 2, branca com as famosas três listras nas laterais e listra também na manga, cinco estrelas soltas no lado esquerdo do peito e a marca da Adidas no direito.

O Hoje em Dia confirmou com uma fonte que essa é a versão oficial do uniforme número dois. E que as imagens foram vazadas por um intermediário da cidade de Governardor Valadares. A confirmação também foi publicada pelo Globoesporte.com.

No Twitter as fotos das camisas foram publicadas pelo @CruzeiroIC, um perfil que repercute notícias e opina sobre os acontecimentos do clube estrelado.

Os novos uniformes do Cruzeiro serão lançados no começo de janeiro. A camisa azul ainda está sob sigilo, já que por enquanto não foram vazadas imagens do uniforme principal.