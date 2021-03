Apesar de todos os problemas enfrentados dentro e fora das quatro linhas, o Cruzeiro segue tentando fazer do centenário um ano especial e inesquecível para os torcedores. Nesta quinta-feira (11), será apresentada a nova linha de uniformes que será utilizada por jogadores e comissão técnico no restante da temporada.

Vazada nas redes sociais, a camisa principal, no tradicional azul, terá no peito as cinco estrelas em dourado e detalhes em tom áureo, não mais em branco. Na parte interna das mangas há as cores da bandeira da Itália. O GE publicou com exclusividade o modelo.

De hora em hora, a Raposa usa as redes sociais para exibir vídeo de um ídolo, dando detalhes do novo manto.