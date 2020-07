Pouca idade, mas muita personalidade. Pelo menos foi isso que deu para perceber na primeira entrevista oficial do novo contratado do Cruzeiro, o atacante Guilherme.

Com apenas 19 anos e um dos destaques do Ituano na temporada passada, Guilherme foi confirmado pela Raposa na manhã desta quarta-feira. E em sua entrevista de apresentação o atacante falou das referências que tem na carreira.

Um desses exemplos, inclusive, é ex-jogador do próprio Cruzeiro e vestiu a camisa estrelada entre 2013 e 2016. O outro é um goleador nato que atua no Bayern de Munique, da Alemanha.

"Tenho como referência o Willian Bigode, um cara que puxa bastante das minhas características, fez um grande ano aqui, jogou aqui, uma referênia para mim, e lá fora o (Robert) Lewandowski", comentou, citando o camisa 9 polonês.

Sobre suas características, Guilerme disse ser um atleta que se movimenta bastante e chuta bem ao gol adversário: "Sou um centroavante de bastante movimentação, de uma boa finalização também. Sou aquele tipo de jogador que vai até o final, tem vontade, gana de vencer, isso é o principal", garantiu.

Guilherme foi um dos artilheiros da Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado com oito gols. Ele chega ao Cruzeiro por empréstimo até o fim de 2021 e prorrogou seu contrato com o Ituano até 2023.

"A minha trajetória começou em 2015 quando cheguei ao Ituano por meio de uma peneira. E daí joguei o sub-15 até chegar ao sub-20 e integrar a equipe profissional do Ituano. Nisso, graças a Deus, eu pude me manter, e, consequentemente, fazer bons jogos pela equipe profissional. Uma das maiores alegrias que tive no Ituano foi na disputa do Brasileiro da Série D, fiz um excelente campeonato e contribui para o acesso", contou.

Pela idade pode ser usado tanto no time principal ou na equipe sub-20 do Cruzeiro.

"Estou à disposição do professor Enderson (Moreira), do professor (Rogério) Micale. Espero fazer um grande campeonato, se for com o professor Rogério, um grande campeonato, ou com o professor Enderson, também (jogar) um grande campeonato", frisou.