A mais nova contratação do Cruzeiro, o atacante Pedro Rocha, foi apresentado na tarde dessa sexta-feira (5), na Toca da Raposa 2. Com o nome publicado no BID e apto para jogar pelo Campeonato Mineiro, o atleta disse que está preparado para estrear já nesse sábado (6) contra o América, mas deixa essa questão para a comissão técnica.

“Olha, isso eu vou deixar para a comissão técnica, eu estou preparado, vinha treinando, fiz toda a pré-temporada”. Respondeu o atacante ou ser questionado sobre sua estreia.

A grande atuação de Pedro Rocha, atuando pelo Grêmio, na primeira partida da final Copa do Brasil de 2016, contra o Atlético, foi lembrada na apresentação. Foram exibidos, em um telão localizado atrás do jogador, vídeos de gols marcados por ele em diversas partidas, dentre elas os dois gols daquela decisão. O grande nome daquela conquista, principalmente por sua apresentação no Mineirão, foi justamente o mais novo contratado pela Raposa, que relembrou a importância daquele jogo pra a sua carreira.

Campeão da Libertadores pelo Grêmio, o atacante disse que enxerga semelhanças no grupo Celeste com o aquele do Tricolor Gaúcho que conquistou a América. Pedro Rocha, que vai vestir a camisa 22, destacou o bom começo de ano do clube e acredita que o Cruzeiro tem potencial para conquistar o maior torneio do continente.

Após apresentar mais uma importante contratação, o vice-presidente de futebol, Itair Machado, destacou a importância de ter um elenco robusto para que o clube consiga disputar títulos, tanto nas competições mata-mata como no Brasileirão, que é disputado no formato de pontos corridos e é tratado pela diretoria como um objetivo importante na temporada.

“É importante o Cruzeiro ter esse grupo forte para que a gente possa brigar pelo título Brasileiro também, que é um sonho meu e do Presidente. (...) A gente precisa do dinheiro do Campeonato Brasileiro, que a maior parte da divisão agora é pela colocação.”, disse o dirigente

*Hugo Lobão sob superisão de Rodrigo Gini