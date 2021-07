A vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi duplamente especial para Hulk. Além do triunfo, que fez com que o Galo chegasse a seis vitórias seguidas no campeonato, o camisa 7, autor de dois gols no duelo, completa 35 anos justamente neste domingo.

Após a partida, o atacante vibrou com o resultado, justamente em uma data marcante também no lado pessoal.

“Feliz por poder chegar hoje, fazer meu trabalho, com minha segunda família, que é o Clube Atlético Mineiro, junto com meus companheiros. Poder conquistar minha vitória, que é o meu presente hoje, pelo meu aniversário de 35 aos. Agora à tarde vou pra casa, aproveitar com minha família”, disse o jogador, ao canal Premiere.

Com os dois gols marcados neste domingo, Hulk assumiu a vice-artilharia do Brasileirão, com seis gols, ao lado de Matheus Peixoto, do Juventude, e Ytalo, do Red Bull Bragantino. O goleador máximo é Gilberto, do Bahia, com sete bolas nas redes.

Novamente com Hulk como uma das principais esperanças de gol, o Galo volta o foco para a Copa do Brasil. Na próxima quarta, o Galo enfrenta novamente o Bahia, às 21h30, de novo no Gigante da Pampulha, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

Pelo Brasileirão, competição em que ocupa a segunda colocação, com 28 pontos, a três do líder Palmeiras, o Atlético terá pela frente o Athletico-PR, no próximo domingo, às 16h, de novo no principal palco do futebol mineiro.

