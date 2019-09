Após o anúncio dos convocados para a seleção principal do Brasil e para a seleção sub-17, a CBF também divulgou nesta manhã a lista de jogadores da seleção pré-olímpica (sub-23), que vão participar de amistosos contra Venezuela e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro. As partidas valem como preparação para o torneio Pré-Olímpico, em janeiro do ano que vem,na Colômbia.

Dos 23 convocados pelo técnico Andre Jardine, nove integram as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. É o caso do goleiro Cleiton (Atlético-MG); dos meias Bruno Guimarães (Athlético-PR), Allan (Fluminense) e Pedrinho (Corinthians); dos defensores Guga (Atlético-MG), Caio Henrique (Fluminense), Felipe Jonatan (Santos) e Bruno Fuchs (Internacional); e também do atacante Antony (São Paulo).

Confira a lista completa de selecionados:

GOLEIROS : Cleiton (Atlético-MG), Daniel Fuzato (Roma), e Ivan (Ponte Preta);

LATERAIS DIREITOS: Emerson (Betis), Guga (Atlético-MG);

LATERAIS ESQUERDOS: Caio Henrique (Fluminense), Felipe Jonatan ( Santos);

DEFENSORES: Bruno Fuchs (Internacional), Ibãnez (Atalanta), Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino);

MEIO-CAMPISTAS – Allan (Fluminense), Bruno Guimarães (Athletico-PR), Douglas Luiz (Aston Villa), Mauro Júnior (Heracles Almelo), Pedrinho (Corinthians), Wendel (Sporting);

ATACANTES: Antony (São Paulo), Malcom (Zenit), Matheus Cunha (Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedro (Fiorentina), Rodrygo (Real Madrid).

Os dois amistosos da seleção pré-olímpica serão realizados em Recife, em Pernambuco. No dia 10 de outrubro, às 21h30 (horário de Brasília), o Brasil encara a Venezuela, no Estádio dos Aflitos. O segundo amistoso será no dia 14 de outubro, contra o Japão, na Arena Pernambuco.

