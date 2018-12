Tudo indica que nada será definido até a festa de Réveillon passar. Mas em 2019, o Atlético terá uma resposta definitiva sobre a proposta de compra ofertada ao Botafogo em relação ao zagueiro Igor Rabello. Na negociação, o zagueiro Gabriel irá para o Rio de Janeiro.

O grande ponto da questão nem chega a ser o jogador prata da casa do Galo e sim as cifras que o alvinegro mineiro teria de desembolsar para comprar o zagueiro do Botafogo - 60% é do Fogão e 40% do agente do atleta de 24 anos. Mas, além dos R$ 15 milhões a serem pagos, o Galo quer envolver Gabriel para facilitar a liberação.

Assim sendo, a boa notícia é que a questão está "andando", segundo o Hoje em Dia apurou com uma pessoa ligada ao zagueiro revelado pelo Atlético e que completará 24 anos em 2019. Quem trata a ida de Gabriel para General Severiano é o ex-jogador e agente Deco, que também empresaria o defensor Jesiel, emprestado pelo Atlético ao Paraná.

Gabriel, ao fim de 2017, chegou a ser um dos principais ativos do Galo na janela de transferência, e tinha o trunfo de ser cliente de Deco para entrar na Europa. Nenhuma oferta foi realizada. Agora, além do Botafogo, o Santos virou um dos alvos para o jogador se despedir do Atlético.

Ele é reserva da dupla Leonardo Silva-Iago Maidana, e ainda ganhou o retorno de Réver para aumentar ainda mais a falta de espaço na equipe titular de Levir Culpi.