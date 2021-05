Uma das novidades na escalação do Atlético na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, na última quarta-feira (19), em Assunção, pela quinta rodada do Grupo H da Copa Libertadores, foi o zagueiro Gabriel.

Isso porque, o técnico Cuca vinha escalando a dupla de zaga com Igor Rabello e Junior Alonso nos principais jogos do time na temporada. O reserva imediato vinha sendo Réver, também acionado de início em alguns jogos.

Gabriel, por sua vez, não aparecia no time titular há sete jogos. A última vez foi em 24 de abril. Na ocasião, o Galo, já classificado à semifinal do Campeonato Mineiro, venceu o Athletic, na última rodada da fase inicial, com um time formado quase em sua totalidade por reservas.

Desde então, o defensor só havia sido acionado nos minutos finais do jogo de volta da semi do Estadual, contra o Tombense, no Mineirão, no dia 8 de maio.

Nesta temporada, o camisa 30 atuou em oito jogos, sendo sete como titular. Cinco deles no início do Mineiro, quando vários jogadores considerados titulares ainda estavam em período de folga.

Junior Alonso convocado

Além de ter recebido uma demonstração clara do técnico Cuca de que está nos planos para a sequência da temporada, ao iniciar jogando diante do Cerro, Gabriel pode se aproveitar de outro fator para ganhar espaço na equipe.

O zagueiro Junior Alonso foi convocado pela seleção paraguaia para os duelos com Uruguai, no dia 3 de junho, e com Brasil, cinco dias depois, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Com isso, o Alonso vai desfalcar o Galo nos duelos com o Remo, no dia 2 de junho, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em Belém, e contra o Sport, dia 6 de junho, no Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista de jogos em que o zagueiro deve desfalcar o Atlético deve aumentar, já que o zagueiro tem grandes chances de também entrar na lista dos convocados para a Copa América, marcada para ser realizada entre os dias 13 de junho e 10 de julho.

Além de Alonso, Gabriel, Réver e Igor Rabello, o técnico Cuca conta com Bueno, e com o jovem Micael como opções para atuar na zaga.