Com passagens por clubes como Oeste, New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e Albirex Niigata, do Japão, o atacante Fábio Gomes foi oficializado como novo reforço do Atlético nessa sexta-feira (7) e, em seu primeiro discurso como jogador alvinegro, manifestou a ansiedade de entrar em campo e levar alegria à Massa.

"Sempre gostei de jogar com torcida, e a torcida do Galo é sensacional. Espero sempre dar alegria e felicidade a ela", afirmou ele, que se diz realizado em trajar o manto preto e branco.

"A expectativa é a melhor, sabendo que é uma camisa que pesa, um time grande. Sempre tive o sonho de jogar em time grande", comentou o atleta de 24 anos e 1,92 m de altura,.

E junto com o sonho realizado, a promessa de muitas bolas na rede. "Sou rápido e alto, então espero fazer muitos gols e dar aletria à torcida", declarou.

Pelo Oeste, Fábio participou de 47 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro em sua carreira e balançou as redes 20 vezes. Ele foi vice-artilheiro da edição de 2019, com 15 gols.

