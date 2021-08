Colaborar para a permanência do América na Série A do Brasileiro e "linkar" o trabalho das categorias de base com o elenco profissional. Com essas metas em pauta, Diogo Giacomini foi apresentado nesta quinta-feira (12) como auxiliar permanente no Coelho.

"Trabalhar no América hoje é motivo de orgulho para mim, uma satisfação. É um clube tradicional, aqui é uma família. Nesses dois dias de clube, já percebi esse ambiente. Tenho certeza que o time vai crescer cada vez mais em sua organização. Um clube e uma estrutura de primeira linha. Tenho certeza que faremos um grande trabalho", afirmou o novo integrante da comissão técnica.

A expectativa, de acordo com Giacomini, "é a melhor possível". "Acredito que eu possa contribuir em processos internos para o América ser cada vez mais forte. (...) Creio que a equipe está numa crescente muito boa, vai pontuar bem e subir na classificação", comentou.

Retorno

Essa não é a primeira passagem de Diogo Giacomini no Coelho. "Meu primeiro trabalho foi em 2003, na escola internacional do clube, um projeto que recebeu jogadores chineses visando à preparação para a Olimpíada de 2008 (em Pequim). Trabalhei um ano nesse projeto, e foi minha primeira oportunidade em Minas", relembrou.

Além disso, desempenhou o papel de treinador na base alviverde. "Pude ser técnico do sub-15, trabalhei com jogadores que depois serviram o profissional do América; o expoente daquela geração foi o Danilo. E acredito que fiz um bom trabalho na categoria de base", destacou.

