O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quarta-feira (18), a contratação do técnico Enderson Moreira.

A Raposa não divulgou o tempo do contrato de Enderson, mas a tendência é de que o treinador assine com o clube estrelado até o final de 2020.

O último trabalho do comandante foi no Ceará, clube que Moreira se desligou na noite dessa terça, depois de conquistar seis vitórias e quatro empates nos dez jogos em que esteve à frente do Vozão nesta temporada.

Essa será a segunda passagem de Enderson pelo Cruzeiro.

Na primeira delas, como treinador das categorias de base, o treinador teve grande sucesso.

O paulista radicado em Belo Horizonte foi o comandante da Raposa nos títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2007.

“Satisfação enorme de voltar ao clube que me deu a oportunidade de mudar de patamar. Estou voltando para um lugar em que tenho muito carinho e respeito. Sei que é um momento complicado para o Clube, mas acredito que eu posso contribuir para que a equipe possa dar uma resposta positiva dentro de campo. Nosso objetivo é ter um time bem organizado e que sabe o que quer”, declarou Enderson, em entrevista ao site oficial do Cruzeiro. Contratado para substituir Adílson Batista, o treinador mostrou muito otimismo em relação ao futuro da equipe celeste, apesar do momento conturbado que o clube atravessa dentro e fora de campo. “Tenho uma grande expectativa de que vamos conseguir devolver o Cruzeiro à elite do futebol brasileiro. Sei que muitas pessoas corretas estão ajudando o Clube neste momento. Gostaria de aproveitar e agradecer aos gestores, que estão acreditando em meu trabalho. Tudo isso será determinante para que possamos contribuir com a reconstrução”.

Reedição de parceria

A contratação de Enderson Moreira pelo Cruzeiro vai reeditar uma antiga parceria que trouxe importantes frutos nos clubes pelos quais os dois trabalharam juntos.

Na Raposa, Enderson vai trabalhar novamente com Ricardo Drubscky, recentemente alçado ao posto de diretor de futebol da Raposa.

A primeira parceria de sucesso dos dois profissionais aconteceu em 2007 quando Drubscky era gerente da base celeste e Enderson Moreira o treinador do sub-20.

Naquele ano, o clube conquistou a única Copa São Paulo de Futebol Júnior de sua história. Aquele time contava com alguns nomes de destaque, como o goleiro Rafael, atualmente no Atlético, o zagueiro Maicon, do Al Nassr, da Arábia Saudita, e o atacante Guilherme, sem clube.

Praticamente dez anos depois, a dobradinha de sucesso se repetiu no América. Entre 2016 e 2018, os dois estiveram juntos no Coelho – Drubscky era diretor de futebol e Enderson o treinador do time principal.

A dupla foi responsável por remontar o elenco do Coelho, que fez péssima campanha na Série A de 2016, terminando na lanterna do torneio.

No ano seguinte , o Alviverde, retornou à elite do futebol brasileiro como campeão da Série B, superando o favorito Internacional.

“Será um prazer reencontrar com o Ricardo, que é um grande mestre no futebol e uma referência que tenho em meu trabalho. Sempre tivemos uma sintonia muito boa no modo de pensar o jogo. Nos últimos anos tivemos uma parceria vitoriosa e espero que a gente consiga desenvolver um grande trabalho juntos e fazer com que o torcedor se veja representado dentro de campo”.

FICHA TÉCNICA

​ENDERSON MOREIRA

Nome completo: Enderson Alves Moreira

Nascimento: 28/09/1971

Naturalidade: São Paulo-SP

Carreira: Atlético-MG, Cruzeiro, Ipatinga, Internacional, Grêmio, Santos, Athletico-PR, Fluminense, Goiás, América-MG, Bahia, Ceará e Cruzeiro (desde 03/2020)

Títulos: Campeonato Brasileiro Série B (2012 e 2017), Campeonato Goiano (2012, 2013 e 2016), Campeonato Brasileiro sub-23 (2010), Copa São Paulo de Futebol Júnior (2007) e Campeonato Brasileiro sub-20 (2007)

Prêmios individuais: Melhor Treinador – Trofeu Guará 2017; Melhor Treinador - Troféu Telê Santana 2017