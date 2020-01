Uma reunião nesta terça-feira (6) pode definir as situações do lateral-direito Edilson e do zagueiro Dedé, dois jogadores que estão cobiçados por outras equipes e têm o salário elevado para os novos padrões do Cruzeiro. No dia em que foi apresentado, o novo diretor de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho, afirmou que se reunirá com os atletas para definir o futuro da dupla.

Edilson, como publicou o Hoje em Dia em dezembro do ano passado, buscou o Grêmio em uma tentativa de retornar ao clube gaúcho. Agora o negócio avançou e o lateral precisa da liberação do Cruzeiro para retornar ao Tricolor de Porto Alegre.

Já Dedé, segundo o presidente do Núcleo Dirigente Transitório cruzeirense, Saulo Fróes, recebeu duas sondagens. O Vasco é um desses clubes, e o outro, conforme apurou o HD, é o Wuhan Zall, da primeria divisão chinesa.

Ocimar Bolicenho tratou as investidas de outros clubes em Edílson e Dedé como "especulações", mas garantiu o encontro frente a frente com cada um dos jogadores nesta terça-feira.

"As duas situações (de Dedé e Edilson) são só especulações, absolutamente nada de oficial ainda. A partir de amanhã (terça-feira) é que cada um será tratado individualmente. Espero que tanto o Edilson quanto o Dedé cheguem para conversar, e se tiver alguma proposta, vamos analisar e resolver a questão", disse Bolicenho em entrevista coletiva na Toca II.

O veterano Edilson tem 66 jogos com a camisa do Cruzeiro e marcou um gol. O lateral foi contrato em 2018 numa operação que levou ao Grêmio o meia Alisson e o meia-atacante Thonny Anderson.

Dedé fez 188 jogos com o uniforme estrelado e marcou 15 gols. O jogador chegou à Toca II em 2013 como a contratação mais cara do clube. Antes de chegar à Toca II o zagueiro vestia a camisa do Vasco, clube que deseja o retorno do jogador.