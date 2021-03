Contratado junto ao Vasco, o atacante Ribamar foi apresentado na manha desta quarta-feira (10) como novo reforço do América. De volta à elite do futebol brasileiro, o Alviverde segue se reforçando e tentando qualificar o elenco comandado pelo técnico Lisca.

“O Ribamar é o nosso novo homem de frente que chega para a família América. Nós acreditamos, acima de tudo, na força do trabalho e ele chega para somar e fazer a bola entrar. Uma nova fase do América se inicia agora”, disse Alencar da Silveira Jr., presidente do Coelho.

Feliz com a nova oportunidade na carreira, o atacante destacou que o "namoro" com o América não começou agora.

“Primeiramente eu agradeço ao presidente e ao Clube pelo convite, que vem desde a temporada passada, mas pudemos realizar agora. Chego aqui no Coelhão muito feliz, todos me receberam muito bem e chego para somar e ajudar o time”, comentou o jogador de 23 anos.

“Sou um jogador de muita força, tenho velocidade também e me adapto ao que o professor considerar melhor. Jogando mais aberto ou dentro da área eu me esforço para seguir os conselhos do técnico”, finalizou.

* Com Site Oficial do América