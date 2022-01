Gabriel Dias defendeu Fortaleza e Ceará antes de assinar contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022

Novo lateral-direito do Cruzeiro, Gabriel Dias disse que aceitou a proposta do clube mineiro por conta de sua história e dos ídolos que já vestiram a camisa celeste. O jogador, de 27 anos, defendeu o Ceará na última temporada e assinou contrato com a Raposa até o fim de 2022.

Gabriel Dias destacou ainda a presença de Ronaldo na gestão do clube. "É um clube gigante, cheio de ídolos e história. É claro que com o Ronaldo estando à frente, sabemos da mudança que ele quer fazer. O Cruzeiro estava vivendo uma fase difícil financeiramente, e o Ronaldo tenta regularizar com a SAF. Vim pela história do Cruzeiro, dos títulos e dos ídolos. Por isso que vim para o Cruzeiro", afirmou.

O lateral chegou à Toca da Raposa apenas na última semana. Assim, sua preparação física ainda não é a ideal. Porém, nos treinamentos, ele já está se familiarizando com as exigências do técnico Paulo Pezzolano.

"Cheguei um pouco depois. Então há um pouco de demora na (evolução da) parte física. Na parte tática, ele (Paulo Pezzolano) gosta de orientar todo mundo, busca movimentar todo mundo, para estarmos todos organizados em campo e sabendo bem o que fazer", disse.

