Lançada nesta quinta-feira (11), a camisa do Centenário do Cruzeiro começa a ser comercializada nesta sexta (12). Devido às restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus, o clube criou a plataforma www.centenario.cruzeiro.com.br, para que o torcedor faça contato direto com a loja oficial de sua preferência.

Com esta ferramenta, criada para agilizar o processo de compra dos produtos da nova linha, as vendas para Belo Horizonte, Contagem, Betim e Nova Lima contam com frete grátis. Outro e-commerce que também está à disposição dos torcedores é a loja on-line oficial do Clube, a shopcruzeiro.com.br.

PRÉ-VENDA E CAMISAS DE SÓCIOS

As camisas do Centenário adquiridas na pré-venda e aquelas garantidas por Sócios 5 Estrelas na renovação do programa serão entregues aos cruzeirenses via Correios, em razão do fechamento físico do comércio. Os produtos serão entregues a partir deste sábado (13) e seguirão uma ordem de data da adesão dos sócios.

Leia Mais:

'Valeu pela luta e pela alma', destaca Felipe Conceição, após classificação na Copa do Brasil

Com pequeno atraso, Felipe Augusto cumpre promessa e dedica gol pelo Cruzeiro à esposa grávida

Pelo segundo ano consecutivo, Cruzeiro empata com o São Raimundo e avança na Copa do Brasil