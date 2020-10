Inúmeros gols perdidos, refletidos na tabela do Campeonato Brasileiro. Atual terceiro colocado na competição mais importante do país, o Atlético sabe que calibrar os pés é mais do que fundamental. Apesar de ter o segundo ataque mais efetivo da Série A, com 31 gols marcados (um a menos que o Flamengo), os comandados de Jorge Sampaoli poderiam apresentar muito mais.

"É normal. Nós criamos. O importante é que criamos. Se não criássemos, o problema seria pior. Mas é sempre trabalhar para melhorar isso. É normal que isso aconteça. Estamos trabalhando da melhor maneira as finalizações com os treinamentos. Sempre falamos muito da coisa errada que fazemos. Estamos trabalhando nisso. Mas vamos fazer o melhor, seguramente", destacou o venezuelano Savarino.

"Eu não tenho nenhuma pressão, estou tranquilo e meus companheiros também. Estamos com a mesma alegria e concentração de fazer o melhor por jogo. Estamos a três pontos do líder. Se ganhamos do Palmeiras, empatamos com os outros times. Estamos tranquilos", finalizou o jogador, entrevistado nesta quinta-feira (29), na Cidade do Galo.

Na próxima segunda-feira (2), o Atlético encara o Palmeiras no Allianz Parque. O jogo, marcado para às 17h, será válido pela última rodada do turno do Brasileirão.