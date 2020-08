O venezuelano Romulo Otero, que tem sido preterido nas relações do técnico Jorge Sampaoli para os jogos do Atlético, está de saída do clube. Curiosamente, para o adversário desta quarta-feira (12), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com informação da Rádio Itatiaia, o meia está próximo de acerto com o Corinthians.

Em baixa no alvinegro de Minas Gerais, Otero teve a última grande atuação no clássico contra o Cruzeiro, válido pelo Campeonato Mineiro. Nos últimos minutos, ele soltou a bomba e fez o gol da vitória por 2 a 1.

Contratado junto ao Huachipato, do Chile, em 2016, o meia fez 135 jogos e marcou 26 gols. Especialista em bola parada, ele pode ser o 'novo Pé-de-Anjo' da Fiel, pois tem as mesmas características de Marcelinho Carioca, ex-jogador que fez história pelo clube paulista na década de 1990.

Em 2020, Otero fez apenas sete jogos pelo Atlético. Ele tem contrato até junho de 2021.

Mais informações sobre a possível ida para o Corinthians, em breve.