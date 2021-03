Além de oficializar a contratação do técnico Cuca, o Atlético anunciou nesta sexta-feira (5) a contratação do preparador físico Cristiano Nunes, de 47 anos, que estava há quatro temporadas no Internacional. Lá, ele trabalhou com o diretor-executivo Rodrigo Caetano, atualmente no alvinegro.

De acordo com a Gaúcha, a diretoria colorada tentou demover Nunes da decisão, prometendo alojá-lo como coordenador da preparação física. Porém, ele preferiu se manter à beira do gramado, aceitando o convite do clube mineiro. Nunes trabalhou no Atlético em 2008, ano do centenário do clube; naquela época, dividia a função com Marcelo Luchesi. O técnico era Alexandre Gallo.

No momento, o Atlético contra com Ricardo Seguins como preparador, na equipe fixa do clube. Com Cuca, além de Nunes, chegarão os auxiliares Avlamir Stival, o Cuquinha, e Eudes Pedro.

A chegada do novo comandante, que assinou por duas temporadas, está prevista para início da próxima semana.

Carreira de Cristiano Nunes:

1993 | Ponte Preta

2004 | Flamengo

2005 | Fluminense

2006 | FC Tokyo

2007 | Ponte Preta

2008 | Figueirense

2008 | Atlético-MG

2008 | Al Jazira (Emirados Árabes)

2011 | Fluminense

2013 | Seleção Brasileira de base

2014 | Internacional

2015 | Al Wahda (Emirados Árabes)

2015 | Al Jazira (Emirados Árabes)

2016 | Ponte Preta

2017 | Vissel Kobe (Japão)

2018 | Internacional