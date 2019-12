A torcida quer a saída de Wagner Pires de Sá e de seus vice-presidentes imediatos, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata. No entanto, o novo presidente do Conselho Deliberativo Celeste, José Dalai Rocha, sugere uma medida mais drástica. Segundo ele próprio, para “acabar com vaidades pessoais dentro do clube”.

Em entrevista ao Hoje em Dia, Dalai Rocha, que substitui Zezé Perrella - que na quarta-feira se licenciou da presidência do Conselho Deliberativo e nesta quinta foi destituído do cargo de gestor de futebol - disse que é preciso uma medida drástica em prol do Cruzeiro.

“A meta um, posso até mudar de ideia depois de conversar com o pessoal, é nos despojarmos de todo o interesse pessoal, de toda vaidade, de olhar para o nosso umbigo, e fazer uma renúncia coletiva, o Conselho Deliberativo, o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, os vices Hermínio Lemos e Ronaldo Granata. E a mesa diretora do Conselho Deliberativo, uma renúncia coletiva com a imediata nomeação de uma junta interventora de cruzeirenses isentos dos dois lados para em 60 dias coordenar essa reconstrução do Cruzeiro e marcar novas eleições”, disse ao Hoje em Dia.

A entrevista de Dalai Rocha aconteceu minutos antes de uma reunião entre ele próprio e o agora ex-gestor de futebol Zezé Perrella.

“Fui surpreendido com essa decisão do presidente Wagner (Pires de Sá), porque ontem de manhã me encontrei com ele, que não prenunciou que faria isso. Fico muito assustado, porque quando assumi a presidência do Conselho Deliberativo, as palavras que mais falei foram conciliação, união diante da terrível situação econômica que estamos vivendo. Eu bati na tecla que só com a união das forças antagônicas hoje nós podíamos conseguir alguma coisa. Entretanto, sou surpreendido agora com uma verdadeira declaração de guerra do presidente”, afirmou Dalai Rocha.

Zezé Perrella permaneceu por dois meses no comando do futebol cruzeirenses antes de ser demitido por Wagner Pires de Sá. Na manhã desta quinta, em sua residência no Villa da Serra, o ex-dirigente explicou que também foi surpreendido com o comunicado de seu desligamento.

Perrella ainda acusou Wagner de ser uma “biruta de aeroporto” e de seguir ordens de dirigentes que em tese estariam afastados do clube.

“Vamos ter agora uma reunião da mesa diretoria do Conselho Deliberativo para ver o que vamos fazer. Estou muito assustado e muito triste, porque o momento era de conciliação e medidas urgentes, de por o pão na mesa e não esse”, falou Dalai Rocha.