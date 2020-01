O futebol é, de fato, uma caixinha de surpresas, como diz a velha máxima do esporte mais praticado no Brasil. Um dos exemplos é quem o goleiro Michael, atual dono da posição no Atlético, escolheu como seu procurador. Na tarde desta quinta-feira (30), o arqueiro assinou vínculo com Bruno Vicintin, vice-presidente do rival Cruzeiro na gestão de Gilvan de Pinho Tavares.

Vindo da arquibancada e torcedor declarado da Raposa, o ex-dirigente e agora empresário no mundo da bola vê como normal ter um atleta na equipe principal do alvinegro. Em contato com a reportagem do HD, Vicintin conta sua atual função no futebol. Após postar uma foto com Michael, ele revela que recebeu algumas "cornetadas" de cruzeirenses, que não entendem o seu novo papel.

"Depois que saí do Cruzeiro, eu abri uma agência que funciona como fundo de investimento, a Dunkirk Sports. Trabalhamos com todos os clubes do Brasil e já temos mais de 120 atletas desde então", relata Bruno que tem mais outros cinco atletas no Atlético, além de Michael.

"Fechamos ontem (quinta-feira) com o Michael. Ele é assessorado por um grande parceiro meu, a HL Sports. Estávamos conversando há um tempo. Vejo isso de forma normal. Sou profissional e hoje tenho bom relacionamento com as duas diretorias (Atlético e Cruzeiro)", acrescenta. Vincitin ainda destaca que, até pouco tempo, antes da reformulação na diretoria do clube celeste, sua relação no Galo era melhor do que na Raposa.

Ainda para o ex-dirigente, o fato de fazer outra função no futebol é algo que não é novidade. Para explicar, inclusive, ele cita Ricardo Guimarães, presidente do BMG e ex-mandatário no Atlético. "O Ricardo e o BMG, apesar de toda ligação com o Atlético, têm jogadores também no Cruzeiro e já patrocinaram o clube também", diz o procurador de Michael, que não tem porcentagem nos direitos econômicos do atleta.

Em alta com Rafael Dudamel e titular nas três primeiras partidas do Galo na temporada, o goleiro de 24 anos deve seguir entre os onze. Até o momento, inclusive, ele não sabe o que é tomar gol na equipe principal.

Campeão Mundial na carta de clientes

Além de Michael, outro atleta de destaque no alvinegro agenciado pela empresa de Bruno Vicintin é o goleiro Cristian, campeão mundial na categoria Sub-17 com a Seleção Brasileira, e que teve contrato renovado com o clube, no final do ano passado, até 2022.

Natural de Maravilha, interior de Santa Catarina, a jovem promessa chegou ao Atlético em 2014, aos 12 anos.