Novo projeto mensal do Gigante da Pampulha, o “Mineirão Chat” teve sua primeira edição realizada nessa quinta-feira (31). A iniciativa tem intuito de reunir profissionais das mais diversas áreas do mercado criativo de Minas Gerais.

Gerente de Comunicação e Relacionamento Institucional do Mineirão, Ludmila Ximenes explicou a intenção do novo projeto do Gigante “Os principais conteúdos, empresas e profissionais do mundo criativo passam por aqui e o Mineirão Chat é uma oportunidade de reunir essas pessoas para conversar e debater sobre tendências e projetos”, disse.

A primeira edição do “Mineirão Chat” teve a participação do CEO da ‘Buscar ID’, Rodrigo Nascimento, e a profissional de Comunicação do Gigante da Pampulha, Marina Magalhães.

Uma das anfitriãs do evento, Marina Magalhães é a idealizadora do Esplana, uma parceria entre o estádio e o Museu da Rua, grupo que valoriza a arte e ocupações de espaços públicos

“O Esplana surgiu para que a população ocupe a Esplanada do Mineirão e, trazendo para esse encontro que estamos tendo, podemos afirmar que um dado que não possuímos era justamente perceber quem era o público do Esplana. Hoje, conseguimos ter essas informações”, pontuou Magalhães.

Sempre com um representante do estádio no encontro, a ideia é que o Mineirão Chat reúna uma vez por mês profissionais dos mais diversos seguimentos profissionais do estado em um bate-papo descontraído.