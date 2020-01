Novo reforço do Atlético, o lateral-esquerdo Guilherme Arana chegou a Belo Horizonte. Visto como contratação de peso, o jogador de 22 anos movimentou o Aeroporto de Confins, já que dezenas de atleticanos foram prestigiar o desembarque do atleta. Quem marcou presença também foi o "Homem-Aranha", que até levou uma plaquinha para recepcionar seu quase xará.

Agora, a quinta aquisição do Galo nesta janela de transferências vai fazer exames médicos antes de ser anunciado oficialmente como atleta do clube. Antes, poderá curtir sua nova cidade com seus familiares, que estiveram em Confins

Para concretizar o negócio envolvendo a vinda de Arana à capital mineira, o Atlético contou com ajuda de investidores. O aporte financeiro será feito pela MRV Engenharia, parceira do clube na também badalada contratação do volante Allan.

O clube mineiro terá que desembolsar 3 milhões de euros pelo empréstimo de dois anos. Para adquirir o lateral-esquerdo de forma definitiva, o Galo precisará pagar ao Sevilla, da Espanha, mais 2 milhões de euros ao final do contrato inicial.

Retorno

Guilherme Arana ganhou grande destaque em 2017, quando foi campeão nacional pelo Corinthians e eleito melhor de sua posição no país. Tido como um dos mais promissores de sua geração, foi vendido ao Sevilla, mas não conseguiu se firmar na Europa.

Antes de fechar com o Atlético e voltar ao Brasil, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Atalanta, da Itália, onde teve ainda menos oportunidades de jogar.