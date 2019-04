"Novo rico" do Campeonato Brasileiro da Série B após a fusão com o Red Bull Brasil, o Bragantino acertou duas contratações de peso para a sequência da temporada: os atacantes André Luis e Thiago Ribeiro.



André Luis tem 21 anos e chega por empréstimo junto ao Corinthians até dezembro. Destaque da última Série B defendendo a Ponte Preta, o atacante fez apenas três partidas sob comando de Fábio Carille e não disputa uma partida oficial há um mês.



Fora dos planos da comissão técnica corintiana, André Luis foi liberado para negociar com outros clubes. A Ponte Preta tentou sua volta, mas o alto salário fez as conversas esfriarem. Chapecoense e CSA também fizeram sondagens.



Mais experiente que o novo companheiro, Thiago Ribeiro tem 33 anos e marcou dois gols em 12 jogos pelo Guarani no último Paulistão. O atacante ficou sem clube no início de abril depois de não aceitar a proposta de renovação.



Ex-São Paulo, Cruzeiro, Santos e Atlético-MG, Thiago Ribeiro foi diagnosticado com depressão no fim de 2014 e só voltou a render em alto nível no ano passado defendendo o Londrina na Série B.



Antes dos dois, a diretoria do Bragantino havia acertado com o lateral-direito Lucas Ramon (ex-Novorizontino), o volante Baralhas (ex-Ituano) e o atacante Morato (ex-Ituano). A estreia na Série B será no próximo dia 26, contra o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, em Pelotas.