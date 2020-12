No próximo domingo (6) o São Paulo pode ser o primeiro clube a ultrapassar os 50% de chances de ser campeão nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso acontece se ele derrotar o Sport, às 16h, no Morumbi, e independentemente do resultado do vice-líder Atlético, que encara o quarto colocado Internacional no mesmo dia, mas às 18h15, no Mineirão. Quem garante é Gilcione Nonato da Costa, um dos responsáveis pelo site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Num cenário de vitórias de São Paulo e Atlético, o time paulista chega a 58,1% de chances de ser campeão, contra 22,6% do Galo. É a primeira vez, neste Brasileirão, que um time rompe a barreira dos 50%. E na matemática, tudo o que passa de 50%, tem mais chances de acontecer, do que de não acontecer”, explica Gilcione.

Isso faz do Tricolor o novo alvo atleticano na batalha pela taça do Campeonato Brasileiro de 2020. Até pouco tempo, os adversários que mais preocupavam eram Internacional, que foi líder por nove rodadas, e Flamengo.

Apesar do cenário favorável ao tricolor paulista, o professor da UFMG lembra que probabilidade não é verdade, pois ainda serão disputadas mais 15 rodadas da competição, sendo que o São Paulo entra em campo 16 vezes, pois ainda tem um jogo atrasado.

“Muita coisa ainda pode acontecer. Um problema é que as coisas estão caminhando para que no confronto direto entre São Paulo e Atlético, que será no Morumbi (16 de dezembro), o empate seja ótimo para o time paulista. Por outro lado, eles ainda têm três clássicos para disputar, contra Corinthians, Santos e Palmeiras, e o Galo não”, analisa o professor.

Com o aproveitamento de 66,7%, o Tricolor vem marcando dois pontos por jogo nesta Série A. Para Gilcione, pelo andamento da competição, a marca do título não ficará muito distante disso.

“Hoje, temos pouco mais de 1% de chances de dois clubes fazerem mais que 74 pontos. Assim, a taça deve ser garantida com isso ou um número próximo. De toda forma, é um Brasileirão onde os primeiros colocados têm perdido pontos demais em jogos que podemos considerar fáceis pelas campanhas das equipes”, lembra o professor da UFMG.

Cenário

Com a goleada de 3 a 0 sobre o Goiás, na última quinta-feira (3), na Serrinha, em Goiânia, em confronto adiado da primeira rodada, o São Paulo chegou aos 44 pontos e assumiu a ponta da Série A, seguido pelo Atlético, que tem 42. Mas o tricolor paulista tem ainda um jogo a menos e ele será cumprido na próxima quarta-feira (9), contra o vice-lanterna Botafogo, às 21h30, no Morumbi.

Hoje, o time paulista tem 49,4% de chances de ser campeão brasileiro. O Atlético aparece com 21,2%. Apesar de nem figurar no G-4, pois é sétimo colocado, o Grêmio aparece como terceiro neste ranking, com 8,9%, seguido por Flamengo (7,6%), Palmeiras (5,4%), Santos (2,9%), Fluminense (2,8%) e Internacional (1,6%).