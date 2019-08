Após três títulos e um trabalho que o coloca na ‘prateleira de cima’ da história do Fortaleza, Rogério Ceni se despediu do clube cearense para assumir o Cruzeiro. Porém, antes de se apresentar em Belo Horizonte, o ex-goleiro deixou aos torcedores do Leão uma carta de despedida bem emocionante, ‘escrita com o coração’.

Rogério Ceni usou estrofes de músicas cantadas pelos torcedores nas arquibancadas, declarou seu sentimento de agradecimento ao Fortaleza sem medir as palavras e atingiu o ápice da emoção ao falar de amor. “Você só tornou minha paixão, fez bater forte o meu coração”, diz parte do texto de despedida do treinador, que será apresentado na Toca II nesta terça-feira.

Foi o Fortaleza que deu ao técnico a chance de alavancar sua carreira, uma vez que no São Paulo, clube onde escreveu um dos capítulos mais vitoriosos na vida de um jogador, Ceni não conseguiu emplacar um bom trabalho.

Por isso, em sua despedida, Rogério agradeceu pelo carinho e oportunidade no Leão do Pici.

“Vim reconhecido como goleiro do São Paulo e saio como técnico do Fortaleza. Foi um prazer fazer parte da história desse Gigante”, finaliza sua carta emotiva.