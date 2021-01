Anunciado nesse sábado (30) como novo treinador do Cruzeiro, Felipe Conceição chamou atenção pela arrancada com o América na Série B do Brasileiro de 2019. Por conta de um ponto, o Alviverde não subiu para a elite naquela oportunidade. Mesmo assim, o técnico deixou boa impressão, passando a ter seu nome reconhecido por outras agremiações.

Só que depois que deixou o Coelho, nos idos do ano passado, Conceição alternou altos e baixos nas equipes por onde passou. Pode-se dizer, inclusive, que na Raposa ele tentará chegar a um novo patamar em sua trajetória. Para isso, atingir o acesso com os celestes se faz fundamental.

Entre o fim de sua passagem pelo América e o começo de uma nova era na Toca, o treinador dirigiu dois times do futebol paulista. No Bragantino, os primeiros passos foram promissores. À frente do Alvinegro, alcançou a liderança do Paulistão. Porém, acabou eliminado pelo Corinthians nas quartas de final. Dali em diante, vieram os problemas.

Criticado por parte da torcida e da imprensa por constantes alterações na equipe titular durante o Brasileirão, foi demitido após a goleada por 3 a 0 sofrida para o Fortaleza, no fim de agosto. Em 18 partidas, somou nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas; aproveitamento de 57%.

Depois, assumiu o Guarani e obteve êxito ao tirar o Bugre, que ocupava a 17ª colocação, da zona de rebaixamento da Segundona. A equipe chegou a sonhar com o acesso em determinado momento na competição, mas perdeu força e terminou com um modesto 13° lugar.

O rendimento de Conceição pelo Guarani foi inferior ao dele mesmo no Bragantino: 51,4%, fruto de 11 triunfos, quatro empates e nove reveses.

"Saio com o coração bugrino, levando o Guarani no coração. Foram momentos dolorosos, mas com a alegria de dever cumprido. Abraço a todos e até um dia", disse o técnico, em sua despedida do clube de Campinas.

Pelo Cruzeiro, a estreia será no dia 28 de fevereiro, contra o Uberlândia, no primeiro desafio celeste no Mineiro.