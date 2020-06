Cruzeiro e Adidas se preparam para o lançamento do uniforme número três da Raposa. O modelo, desenvolvido pela fabricante ainda na gestão Wagner Pires de Sá, não sofreu alteração com a mudança de diretoria. A informação adiantada pelo Superesportes foi confirmada pelo Hoje em Dia, que conseguiu detalhes sobre a peça que deve ser lançada em agosto.

Uma fonte disse ao HD que a camisa "teve inspiração" em um uniforme da Juventus-ITA, modelo lançado para a temporada 2019/2020. "O uniforme três está pronto. Parece com a camisa da Juventus, uma manchada. No Cruzeiro esse uniforme terá dois tons de azuis, um mais claro e um mais escuro", disse.

O modelo específico da Juventus-ITA citado por esse informante é bicolor, com tons rosas e pretos, e foi usado pelos jogadores nos pré-jogos do time italiano. Daí uma diferença, já que na equipe estrelada seria uma peça a ser usada nas partidas e não nos aquecimentos prévios aos confrontos.

Segundo informações, o uniforme cruzeirense terá predominância do azul. "Para saber como ficaria a camisa do Cruzeiro, substitui aí o rosa por um tom de azul mais claro e o preto por um azul mais escuro", contou a fonte espelhando-se no uniforme da Vecchia Signora.

Com base nessa informação recebida a reportagem desenvolveu um modelo daquele que poderá ser o terceiro uniforme do Cruzeiro em 2020, como mostra a foto que ilustra essa matéria. Lembrando que a imagem é extraoficial e foi produzida a partir de relatos da fonte que citou ao HD detalhes do provável terceiro uniforme do clube.

A peça com o DNA Adidas no Cruzeiro poderá ter então essa forma "camuflada" em tom de azuis, tanto em sua base quanto nas "manchas". Se seguir as características daquele uniforme da "Juve", a gola do terceiro uniforme cruzeirense terá formato redondo e azul escuro, enquanto os punhos poderão ser "carecas"

O uniforme rosa e preto da Juventus confeccionado pela Adidas teve a parceria de uma Organização Não Governamental (ONG) que já trabalha há um tempo com a fabricante alemã. A Parley for the Oceans usa inovação tecnológica, onde plásticos retirados dos oceanos são utilizados na fabricação das camisas de outras modalidades esportivas que não só o futebol.