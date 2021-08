O Mineirão iniciou nesta segunda-feira (16) a venda de ingressos para o confronto envolvendo Atlético e River Plate, quarta (18), às 21h30, valendo vaga nas semifinais da Copa Libertadores. A comercialização de cerca de 2 mil bilhetes, disponibilizados pela administradora do Gigante da Pampulha, acontece pela internet – os valores variam entre R$ 320 e R$ 620.

No mesmo dia, a Arena MRV anunciou uma nova ação. O torcedor que adquirir uma cadeira cativa no estádio do Galo, previsto para ser inaugurado em meados do ano que vem, poderá acompanhar presencialmente ao duelo válido pelas quartas de final do torneio sul-americano.

Serão até 30 ingressos para compradores do Setor I e mais 30 para o Setor II, e essa promoção se encerra nesta terça-feira (17) ou quando for atingido o número total de comercialização dessas cadeiras (60).

Interessados em adquirir um assento fixo na Arena MRV devem acessar o site www.arenamrv.com.br. Para essa ação promocional, os planos passam a ter um sinal no valor de R$ 1.000, mas não há acréscimo no valor do produto.

“Nosso pensamento é sempre beneficiar e criar momentos únicos para o atleticano que está ajudando o clube a construir a sua casa. Temos a intenção de realizar cada vez mais ações para o sócio Arena MRV”, afirmou o gerente de marketing, João Márcio Coelho Jr.

Por meio de nota, a Arena MRV informa também que “todas as normas do protocolo de segurança estabelecidas pelos organizadores da competição, como testes negativo de covid-19, devem ser respeitadas pelos contemplados pela ação”.