A numeração fixa dos jogadores, publicada no site do Atlético durante a semana, com certeza enganará aqueles que não acompanham o dia a dia do clube. Se for considera a sequência de 1 a 11, o time formado difere daquele que deverá ser utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli.

Com Victor, Guga, Junior Alonso, Réver, Fábio Santos, Gustavo Blanco, Otero, Jair, Tardelli, Cazares e Keno - seguindo a ordem -, esta seria a formação do alvinegro com o comandante argentino.

Contudo, não acontecerá. Victor, por exemplo, perdeu a posição para Rafael, logo na estreia do treinador. Fábio Santos, atualmente, é reserva de Guilherme Arana; Gustavo Blanco, que não atua há dois anos, segue entregue ao departamento médico; Otero, por sua vez, deverá dar lugar a Savarino; Tardelli, que só volta a jogar em 2021, depois de uma cirurgia no tornozelo direito, deverá ser substituído por Marrony; Cazares, que está livre da Covid-19, segue em reforço físico - Nathan e Hyoran podem ser os acionados. E por aí vai. Cabe lemrbar que Sampaoli tem outras opções de montagem.

Confira a numerão fixa dos atletas atleticanos:

1- Victor (goleiro)

2- Guga (lateral-direito)

3- Junior Alonso (zagueiro)

4- Réver (zagueiro)

5- Gustavo Blanco (volante)

6- Fábio Santos (lateral-esquerdo)

7- Otero (meia)

8- Jair (volante)

9- Tardelli (atacante)

10- Cazares (meia)

11- Keno (atacante)

13- Guilherme Arana (lateral-esquerdo)

14- Zé Welison (volante)

16- Igor Rabello (zagueiro)

17- Bruno Silva (atacante)

19- Dylan Borrero (meia)

20- Hyoran (meia)

21- Alan Franco (volante)

22- Mailton (lateral-direito)

23- Nathan (meia)

27- Léo Sena (volante)

29- Allan (volante)

30- Gabriel (zagueiro)

*31- Michael (goleiro) - Está de saída para o futebol português.

32- Rafael (goleiro)

34- Matheus Mendes (goleiro)

38- Marrony (atacante)

40- Bueno (zagueiro)

41- Gustavo Henrique (zagueiro)

50- Marquinhos (atacante)

