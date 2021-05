O ciclo de Diego Tardelli como jogador do Atlético teve seu capítulo final neste domingo (30). Ídolo da torcida alvinegra, o atacante recebeu várias homenagens durante e após o confronto com o Fortaleza, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

No duelo, vencido pelo time visitante por 2 a 1, o nome de Tardelli foi estampado na camisa de todos os jogadores do Galo que atuaram.

Já após o apito final, mesmo com a frustração pelo revés na partida, a solenidade planejada foi mantida.

O atacante recebeu uma placa do presidente do Alvinegro, Sérgio Coelho, em reconhecimento pelos serviços prestados.

Antes, foi saudado e literalmente “jogador para o ar” pelo elenco e comissão técnica, no gramado no Gigante da Pampulha.

Emocionado, o jogador pegou o microfone e se despediu do Galo.

“O meu ciclo acaba hoje, mas minha história não será apagada. Quero, daqui dois, três anos, quando eu encerrar a minha carreira, estar ao lado da Massa, pois foram fundamentais na minha trajetória. Sentirei muita saudade”, disse o atacante.

Nas três passagens pelo Atlético, Diego Tardelli disputou 230 jogos e marcou 112 gols. Foram sete títulos com a camisa alvinegra: Campeonato Mineiro (2010, 2013, 2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2014), Copa do Brasil (2014) e Copa Libertadores (2013).

Os 112 gols, inclusive, renderam uma camisa personalizada ao jogador, com o marcante número fixado nas costas.

Saída

Aos 36 anos, o atacante não teve o contrato, que se encerra nesta segunda-feira (31), renovado pela diretoria. No duelo com o Fortaleza, foi apenas espectador, acompanhando a partida junto à cúpula alvinegra.

Admirador declarado do futebol de Tardelli, o presidente do Galo também dedicou algumas palavras ao jogador.

“Você está no hall dos grandes ídolos que o Atlético já teve. Me sinto honrado em homenageá-lo. A dor do atleticano é grande. Mas, viemos te homenagear para diminuir isso um pouco, nos conforta. Desejo muito sucesso e que você continue prestando serviços ao futebol”, disse Sérgio Coelho.