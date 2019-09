SANTA FÉ – No futebol argentino, assim como no brasileiro, a camisa 10 tem um significado especial, pois os dois maiores jogadores de cada um desses país usavam exatamente este número. No confronto entre Colón e Atlético, pelas semifinais da Copa Sul-Americana, às 21h30 desta quinta-feira (19), no Cemitério dos Elefantes, em Santa Fé, essa mística estará em campo.

No Galo, os olhares sob Cazares serão de cobrança. Tecnicamente o craque do time, o equatoriano tem decepcionado em todos os sentidos. Dentro de campo não consegue o rendimento que tem condições de entregar.

E isso pode ter relação direta com o que ele tem feito fora de campo, pois na semana passada foi personagem de duas indisciplinas que tiveram como ponto de partida baladas.

Peça fundamental para o setor ofensivo do Atlético funcionar, ajudar o coletivo pode ser a senha para Cazares se aproximar de uma marca importante, pois apenas um gol o separa do 40º com a camisa alvinegra, que ele veste desde 2016.

O camisa 10 equatoriano busca ainda outro feito. Com apenas três gols a menos que o argentino Lucas Pratto, que tem 42, ele briga para colocar seu nome na história atleticana como maior artilheiro estrangeiro do clube em todos os tempos.

Mas o que a torcida deseja mesmo é que ele entre para a história ajudando o time a vencer a Sul-Americana, com boas atuações dentro de campo, e atitudes fora das quatro linhas.

Perda

As atenções sobre o camisa 10 do Colón, o veterano Luis Rodríguez, de 35 anos, serão por outro motivo. No último domingo ele perdeu seu pai, que estava muito mal de saúde.

Mesmo assim, no último sábado (14), atuou contra o San Lorenzo, líder do Campeonato Argentino e até então invicto. E fez um dos gols nos 2 a 1 do Colón, resultado que empolgou ainda mais a torcida para a partida desta quinta-feira contra o Atlético.

Foram muitas as manifestações de solidariedade a La Pulga, apelido de Rodríguez, e os argentinos transformam as semifinais da Sul-Americana numa espécie de possibilidade de homenagem do camisa 10 do Colón ao seu pai.

A ficha do jogo

COLÓN

Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Rodrigo Aliendro, Lértora, Zuqui y Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. Técnico: Pablo Lavallén

ATLÉTICO

Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison e Elias; Chará, Vinícius Goes (Bruninho) e Cazares; Di Santo.

Técnico: Rodrigo Santana

DATA: 19 de setembro de 2019

MOTIVO: Jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Cemitério dos Elefantes (Santa Fé)

ARBITRAGEM: Alexis Herrera, auxiliado por Carlos Lopez e Luis Murillo, todos da Venezuela.

VAR: Nicolas Gallo (Colômbia).

TRANSMISSÃO: DAZN