A passagem do lateral-direito Mariano pelo Atlético não deixou boas lembranças. Na época, com 21 anos, ele chegou ao clube numa troca com o Ipatinga, envolvendo o atacante Marinho, e foi demitido pouco mais de dois meses depois por ato de indisciplina. Contudo, nada que fechasse as portas para o jogador no clube mineiro. Ele, inclusive, deve ser o primeiro reforço a ser anunciado assim que a bola voltar a rolar no país.

Atualmente no Galatasaray, da Turquia, Mariano coleciona boas passagens pelo futebol europeu e, aos 33 anos, figura na lista de desejos de Jorge Sampaoli, treinador com o qual trabalho no Sevilla, da Espanha, e deixou excelente cartão de visitas.

Mais maduro e com imagem totalmente diferente daquela deixada em 2008, o lateral teve um "padrinho" em terras brasileiras, quando vestiu a camisa do Fluminense, meses depois da demissão no Galo. Campeão da Libertadores pelo Atlético em 2013, o técnico Cuca vê com bons olhos a possível chegada do atleta à Cidade do Galo.

"Em 2009, quando eu fui para o Fluminense, o Mariano não estava sendo utilizado. A medida que fui sentindo as coisas e fazendo ajustes de alguns afastamentos e de algumas promoções de jovens valores, vi um potencial enorme nele e um apetite ofensivo maravilhoso. Mariano foi peça fundamental no nosso salvamento no Brasileiro e também no vice-campeonato da Sul-Americana", relembra Cuca ao Hoje em Dia.

"O nível de futebol dele passou além da expectativa. O ponto alto da carreira dele foi no Monaco e no Sevilla e arrebentou, jogando muita bola e sendo multicampeão. Eu até pensei nele em outros clubes que passei em São Paulo. Só não levei porque não houve negociação. Se o Atlético estiver levando ele, estará fazendo um excelente negócio, porque ele é altamente profissional e se cuida muito. Este tipo de jogador tem um lastro maior para queimar e o Galo estará muito bem servido", finaliza.

De acordo com um perfil ligado ao Galatasaray, no Twitter, o lateral receberia cerca de 900 mil dólares por ano no Atlético (cerca de R$ 4,5 milhões). O clube, por sua vez, não comenta especulações e, em nota oficial emitida na semana passada, rechaçou qualquer investida no mercado neste momento. A ver.