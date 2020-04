Revirar fotos e histórias tem sido uma das diversões familiares durante esse período de quarentena, quando as pessoas estão isoladas em casa como precaução pela pandemia do coronavírus. E numa dessas reviradas nos fatos recentes que ficaram no fundo do baú, encontram-se feitos esportivos de enorme relevância, mas que ficaram por algum motivo escondidos.

Um desses casos, na verdade dois, tem o goleiro Fábio como protagonista. Recordista de jogos pelo Cruzeiro, o camisa 1 atingiu marcas extremamente expressivas e que não foram noticiadas com o valor devido pela grandeza do ídolo celeste. Coube então ao Hoje em Dia trazer à luz alguns detalhes a respeito.

Há um mês aconteceu o aniversário de 20 anos da estreia de Fábio com a camisa do Cruzeiro. Duas décadas se passaram desde então nesse lindo enredo de glórias, conquistas e emoções e que agora se transforma em uma reconstrução, remontada pelo momento delicado pelo qual passa o clube estrelado.

No dia 4 de março de 2000 o goleiro entrava em campo pela primeira vez para defender a Raposa, e isso aconteceu em um amistoso contra o Universal-RJ, o início de sua trajetória que hoje já registra 883 jogos pelo time. O placar do jogo terminou 2 a 0 para os mineiros, gols de Joelson e Wendel.

Recorde no Mineirão

De sua estreia pelos celestes até os dias atuais, o goleiro fez 369 jogos no Mineirão. Uma marca importantíssima já que o atleta que até então tinha mais partidas no Gigante da Pampulha era Nelinho (348), lateral que passou por Cruzeiro, Atlético e Seleção Brasileira.

O recorde batido por Fábio aconteceu em um jogo emblemático, em um clássico entre Cruzeiro e Atlético, partida válida pela Copa do Brasil de 2019. “É o levantamento mais fiel que se tem, porque usei as fichas técnicas do Mineirão”, crava o jornalista responsável pelo apontamento dos números, Rivelle Nunes.

Destes 369 duelos de Fábio no Gigante da Pampulha, em quatro ele utilizava o traje do Vasco.

Em 2020, o arqueiro celeste poderá completar 900 partidas pelo clube. Faltam 17 jogos para atingir mais um feito.