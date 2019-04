pós faturar o bicampeonato mineiro e quase não ter tido tempo para comemorar o título conquistado em cima do Atlético, o Cruzeiro muda completamente o foco para a Copa Libertadores da América.



E para manter a boa performance na competição internacional, o técnico Mano Menezes, estrategista e especialista em armar bons esquemas defensivos, conta com a boa fase de sua dupla de zaga, formada por Léo e Dedé.



Sempre destacado, Dedé divide em 2019 o protagonismo com Léo, que além de “curtir uma” de zagueiro artilheiro – já marcou dois gols no ano – tem se destacado por ser um “fominha”, já que dificilmente fica fora das partidas.



Cada vez mais entrosados, os zagueiros da Raposa ajudam a manter uma invencibilidade importante na competição internacional. Em quatro jogos, sendo dois fora de casa, a equipe estrelada ainda não levou nenhum gol.



“Temos uma estrutura formada há três anos que é reforçada todo final de temporada. Podemos enfrentar qualquer equipe de igual para igual. Começamos bem na fase de grupos da Libertadores e precisamos manter esse ritmo daqui para frente”, disse Léo.



Apenas Cruzeiro e San Lorenzo, da Argentina, não foram vazados na atual edição da Copa Libertadores. A diferença entre os dois é que a equipe azul tem 12 pontos, contra dez do “Ciclón”.



E para manter a melhor campanha da Copa Libertadores na fase de grupos, vencer o Deportivo Lara é essencial. Até mesmo pela proximidade do segundo melhor clube até aqui na competição.



O Libertad, do Paraguai, também tem 12 pontos, mas fica atrás do Cruzeiro no quesito saldo de gols. O time celeste tem oito contra sete dos paraguaios, que marcaram dez vezes, mas sofreram três gols.



“A Libertadores é um torneio em que é preciso vencer fora de casa. E o Cruzeiro mostrou que sabe ganhar títulos na casa do adversário”, comentou Léo após o título mineiro conquistado no Independência, estádio onde o Atlético se firmou de 2012 até 2018, já que neste ano o time alvinegro começou a frequentar com mais assiduidade o Mineirão.



O Cruzeiro já garantiu classificação às oitavas de final da Libertadores. A vaga antecipada veio após a goleada por 4 a 0 sobre o Huracán, no dia 10 de abril.



Se vencer o Deportivo Lara, a Raposa abrirá dez pontos de diferença do time venezuelano.



SERVIÇO:



Deportivo Lara:

Salazar; Anzola, Giácomo di Giorgi, Miers e Aponte; Yriarte, Manzano, Jefre Vargas, Centeno; Gonzalo Di Renzo e Lorenzo Frutos (Johan Arrieche). Técnico: Leo González



Cruzeiro:

Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Rafinha, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Fred.

Técnico: Mano Menezes



Data: 23 de abril de 2019

Local: Metropolitano de Lara

Horário: 17h

Motivo: 5ª rodada do grupo B da Copa Libertadores

Arbitragem: Gery Vargas, auxiliados por Jose Antelo e Edwar Saavedra

Transmissão: Sportv