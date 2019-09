Muita gente vai dizer que a Era Rogério Ceni acabou de forma melancólica, prematura e sem atingir seus objetivos: o Cruzeiro foi eliminado na Copa do Brasil e não afastou o risco da degola no Brasileiro. Mentira? Não! Os números fracos – Ceni deixa da Raposa com apenas 33,3% de aproveitamento – e os constantes desentendimentos com jogadores do elenco – em especial com Thiago Neves e Dedé – provam isso. Mas existe o outro lado da moeda.

Nas redes sociais, uma grande quantidade de torcedores celestes manifestou apoio ao treinador, que não conseguiu trabalhar da forma como ansiava na Toca II e teve suas decisões contestadas pelos atletas. Ironicamente, trata-se do mesmo elenco de jogadores que, segundo a diretoria do clube, requisitou os serviços de Ceni, após a saída de Mano Menezes.

O desgaste envolvendo jogadores e Rogério, “crucificado” pelo elenco e “protegido” pela torcida, deixou como herança uma triste realidade: o Cruzeiro continua ameaçado no Brasileirão, e a pressão agora recai sobre a diretoria e esse mesmo grupo de atletas que se envolveu em polêmicas com o técnico.

Este cenário conturbado segue uma receita amarga. Tantas mudanças no comando técnico e os vários problemas de vestiário são alguns dos ingredientes utilizados por vários clubes do futebol brasileiro que encerraram uma temporada rebaixados para a Série B. E o Cruzeiro tem mais um agravante: a crise política e financeira transborda fora das quatro linhas e atinge os jogadores do atual plantel.

Na próxima segunda-feira (30), prossegue a luta da Raposa contra o descenso. Possivelmente caberá ao técnico do time sub-20, Ricardo Resende, a missão de comandar a equipe profissional no desafio contra o Goiás, no Serra Dourada, pela 22ª rodada.

Enquanto isso, a diretoria terá que ir ao mercado para buscar um substituto. Entre os nomes ventilados estão os de Dorival Júnior, Felipão e Cuca, demitido do São Paulo. Mas além de uma boa proposta, a cúpula celeste terá de provar ao novo treinador que este terá todo o respaldo para trabalhar. E talvez esta seja a mais árdua das tarefas.