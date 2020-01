Reestreante em Belo Horizonte, o zagueiro Gabriel foi quem abriu o placar para a goleada do Atlético sobre o Tupynambás, neste domingo (26). O gol de cabeça, anotado aos 32 minutos da primeira etapa, foi o primeiro do sonoro 5 a 0, que fez abrir o sorriso no rosto dos atleticanos presentes à Arena do Horto.

Questionado antes do empréstimo ao Botafogo, time em que se tornou ídolo da torcida em 2019, ele voltou como titular absoluto do venezuelano Dudamel e, aos poucos, vai caindo nos braços da torcida do clube em que foi formado. Anotar um tento, de cabeça, além de fazer cair o rótulo de baixinho, se tornou especial pessoalmente. Papai de primeira viagem, ele homenageou a esposa, grávida, e o bebê que está a caminho.

"Feliz de retornar fazendo gol, ajudar a equipe. Feliz pelo gol. Comemoração foi para a minha esposa, Rafaela, que está grávida. Esperamos saber, agora, o sexo da criança", comentou o zagueiro de 1,81m de altura, que completou 125 partidas pelo alvinegro; ele anotou o seu quinto gol desde que foi promovido ao time principal.

Na próxima rodada, o Atlético encara o Coimbra, também em BH. O jogo, marcado para às 21h30 da próxima quarta (29), acontecerá no Independência, mas o Galo atuará como visitante, já que a equipe de Contagem manda os confrontos na Arena da capital.