Em julho do ano passado, o Hoje em Dia revelou o início do trabalho na cidade mineira de Lima Duarte, na Zona da Mata, para a construção do mais novo autódromo mineiro, o Potenza – os outros são o do Mega Space, em Santa Luzia, e o Circuito dos Cristais, com homologação nacional para provas nas duas e quatro rodas. Pois nove meses depois, o trabalho continua, ainda na fase de terraplenagem. O site Racemotor, parceiro do HD, mostra a previsão das próximas etapas de trabalho e da abertura do complexo para treinos e competições.

