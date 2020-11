Seis cartões amarelos em 18 partidas disputadas. Este é o rendimento, muito aquém do ideal, conquistado pelo técnico Jorge Sampaoli no Campeonato Brasileiro. Com mais um recebido no duelo contra o Palmeiras, nesta segunda-feira (2), o técnico do Atlético será "desfalque" importante no próximo domingo.

Suspenso, Sampaoli não poderá figurar no banco de reservas na partida que abrirá o returno da competição mais importante do país, contra o Flamengo, atual campeão e vice-líder com os mesmos 35 pontos do líder Internacional.

Apesar de ter a semana inteira para ajustar as peças e fazer com que o Atlético volte a desempenhar ótimo futebol, o argentino terá que fazer sua tradicional "maratona" de 90 minutos sem orientar seus comandados.

Com a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, ainda comandado pelo auxiliar Andrey Lopes (Cebola), o Galo chegou a quatro jogos sem vencer. A última vitória foi em 10 de outubro, quando venceu o Goiás por 3 a 0. De lá para cá, foram empates contra Fluminense e Sport, e derrotas para Palmeiras e Bahia.