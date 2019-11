"Olha a sua cor". Estas foram as palavras de um torcedor do Atlético para um dos seguranças contratados para atuar durante o duelo entre o alvinegro com o Cruzeiro, neste domingo (10), no Mineirão.

Durante uma discussão entre atleticanos e alguns dos profissionais responsáveis pela segurança num setor do Gigante da Pampulha, o alvinegro mostrou a pele e cometeu a injúria racial.

As imagens foram registradas pelo jornalista Lucas Von, da Rádio 98FM. Cabe lembrar que, no Brasil, este tipo de crime é imprescritível e inafiançável: