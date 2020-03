Repetir ou até melhorar em 2020 o número de gols feitos em sua primeira temporada no Atlético, 22 no total, é desafio que fica cada vez mais complicado para o atacante Ricardo Oliveira. Aos 39 anos e com vínculo válido até o fim do ano com o alvinegro, o camisa 9 precisa recuperar o faro de outrora para se garantir na equipe de Jorge Sampaoli.

Pedido pelo técnico argentino em 2019, quando ele inda comandava o Santos, Oliveira vive momento ruim com as redes e, em oito partidas disputadas neste ano, marcou apenas um gol; ele deixou sua marca no jogo em que o Atlético acabou eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo modesto Afogados, time de Pernambuco.

Ao todo, o Pastor realizou 110 duelos pelo Galo. Nestes, anotou 37 tentos; média de 0,33 por jogo. Em 2019, foram 14 no decorrer dos quase 12 meses de bola rolando.

Na estreia de Sampaoli, na vitória por 3 a 1 sobre o Villa Nova, em Nova Lima, o dono da camisa 9 se movimentou, deu bons passes para os companheiros de setor ofensivo, perdeu uma grande chance no fim do primeiro tempo, mas viu o mundo desabar na segunda etapa, quando desperdiçou uma penalidade máxima; minutos depois, acabou sendo substituído.