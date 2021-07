Faltam exatos dez dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, e o Brasil comemora uma delegação recorde no Japão. Estão classificados 301 atletas, que representarão o país em 35 modalidades, tendo assim o maior número da história em uma edição realizada no exterior.

Em Tóquio, o Brasil terá 31 medalhistas olímpicos, sendo 18 campeões: Arthur Zanetti, da ginástica artística; Thiago Braz, do atletismo; Rodrigo Pessoa, do hipismo saltos; Kahena Kunze, Martine Grael e Robert Scheidt, da vela; Bruninho, Douglas Souza, Fernanda Garay, Lucão, Lucarelli, Maurício Borges, Maurício Souza, Natália, Tandara e Wallace, do vôlei; Alison e Bruno Schmidt, do vôlei de praia.

A equipe brasileira será composta por 161 homens (53,5%) e 140 mulheres (46,5%). Nesta contagem não estão incluídos os 18 atletas “alternates”, denominação do Comitê Olímpico Internacional (COI) para eventuais substitutos em modalidades específicas. Já 174 atletas farão sua estreia no maior evento multiesportivo do mundo.

Ao todo, 79 atletas já se encontram em solo japonês até o fim desta terça-feira no Japão. São integrantes das seguintes modalidades: canoagem slalom, vela, judô, rugby, boxe, vôlei de praia, natação, tênis de mesa e handebol masculino. Nos próximos dois dias, está prevista a chegada de outros 50 atletas, do handebol feminino e do vôlei em 14 de julho; e do taekwondo, hipismo adestramento e parte da equipe do judô, no dia 15.