O futebol é um grande potencializador de causas sociais e, mais uma vez, essa máxima se torna verdadeira. Personalidades ligadas à modalidade começaram a se manifestar em prol a uma campanha do grupo "Na Ação", uma ONG que dentre outros trabalhos encampa o projeto "Feliz Natal Brumadinho", ação que promove no momento o tradicional "Cartinha do Papai Noel".

O "Na Ação" vai ajudar crianças que de alguma forma foram atingidas pela tragédia causada pela mineradora Vale em distritos ligados e ao próprio município da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Dentre as pessoas com alguma ligação ao esporte e que já manifestaram apoio ao projeto do "Na Ação" (clique para conhecer o projeto) está o ex-gerente de marketing do Cruzeiro Bernardo Pontes, e também o famoso Youtuber Felipe Neto, torcedor do Botafogo que recentemente chegou a ajudar o clube carioca com patrocínio no uniforme.

No dia 15 de novembro Yuri Senna publicou um vídeo nas redes sociais pedindo auxílio para que ele pudesse ajudar crianças que de alguma forma foram atingidas pelo desastre que acometeu à cidade de Brumadinho em janeiro deste ano. Junto do projeto "Na Ação", Yuri iniciou o trabalho das "Cartinhas para o Papai Noel", tradicional para este período do ano.

"Vou deixar aqui algumas cartinhas e peço do fundo do meu coração para a gente ajudar essas crianças (...) a gente tem muito que ajudar essas pessoas, elas precisam de ajuda", disse o próprio Yuri no vídeo que tocou o coração de muitas pessoas.

A tragédia não foi só dia 25/01/2019, a tragédia é todo dia. Nesse fim de ano o @naacaobh está pedindo as crianças para escreverem cartinhas para o papai Noel, mas são crianças atingidas pela tragédia. Transformar tristeza em alegria, lágrimas em sorrisos. Compartilhe amor!! pic.twitter.com/HjxdnYxNqb — Yuri Senna (@sennacec) November 15, 2019

O ex-gerente de marketing do Cruzeiro, Bernardo Pontes, que depois de sua passagem pelo clube retornou ao Rio de Janeiro, viu o vídeo de Yuri Senna na internet e se sensibilizou. Com isso, Bernardo tomou a iniciativa de recolher doações para auxiliar o "Na Ação" e Yuri Senna.

"Não sou muito de fazer vídeo, mas a causa merece. Natel está chegando e é um período em que viso sempre ajudar pessoas, crianças, famílias que estão precisando. Recentemente fui impactado no Twitter por um rapaz que trabalha como voluntário em uma ONG chamada 'Na Ação'. Essa é uma ONG que atua na região de Brumadinho desde o desastre. E esse rapaz compartilhou cartas das crianças. São cartas simples, de crianças pedindo felicidade e alegria para o Papai Noel. E isso me tocou de uma forma legal"

Antes mesmo de Bernardo aderir à campanha, o vídeo de Senna gerou uma grande onda de solidariedade. Personalidades da internet foram marcadas por internautas na postagem de Yuri, que logo ganhou o apoio de estrelas do mundo virtual.

Felipe Neto, botafoguense e um dos youtubers mais influentes do Brasil, ganhou uma hashtag, o que fez, inclusive, com que ele tomasse ciência da campanha. #IrmaosNetoPorBrumadinho foi a expressão que ganhou destaque no país.

As pessoas chamavam a atenção tanto de Felipe quanto de seu irmão Luccas Neto, outro youtuber com imenso alcance nas plataformas digitais.

"Amigos, mto obrigado pela tag #IrmaosNetoPorBrumadinho, estou na rua desde cedo, mas vou coletar todas as informações e ver como é possível ajudar", disse Felipe Neto no Twitter.

Emoção nas cartinhas

Dentre as inúmeras cartas escritas um garotinho fez um pedido que tocou o coração de mutas pessoas: "Papai Noel, tudo o que eu quero é felicidade e alegria", pediu o menininho chamado Talisson.

Mais de 250 pessoas morreram na tragédia da mineradora Vale em Brumadinho. O episódio catastrófico no município da Região Metropolitana de Belo Horizonte causa impactos sociais, financeiros e psicológicos em moradores da região, inclusive crianças. E por isso o grupo "Na Ação" faz um trabalho no local que passou pela maior tragédia ambiental do País.

"Fico imensamente feliz com a ajuda de todos, pois na realidade são as crianças que serão as mais beneficiadas com isso tudo, pela campanha. Essa mobilização e sensibilidade de quem se coloca à disposição para ajudar é por um bem maior, um propósito gigante que é dar um Natal melhor para quem está precisando", disse Yuri Senna ao Hoje em Dia.

"Essa ajuda do Felipe Neto, do Luccas Netto, do Bernardo Pontes, tudo isso é muito legal e vai nos ajudar muito. Eu sou só uma ponta desse trabalho que o projeto Na Ação faz, estou ao lado de outros tantos voluntários e em conjunto esperamos ajudar quantas crianças for possível", completou.

O Na Ação, de acordo com Yuri Senna, atende hoje 150 crianças da comunidade Parque da Cachoeira, uma das regiões atingidas pela queda da barragem do Córrego do Feijão.