Após quatro empates consecutivos na Série B do Brasileiro, o América ganhou um presentão do Operário-PR nesta segunda-feira (25): a liderança de volta. A vitória do time paranaense sobre a Chapecoense, por 2 a 0, no Germano Krüger, fez os catarinenses piorarem seu saldo de gols, beneficiando os mineiros.

O resultado, no fim das contas, deixou Coelho e Chape com o mesmo número de pontos (70 para cada), vitórias (19) e saldo (19). O que torna o alviverde de Belo Horizonte dono da primeira colocação é a quantidade superior de tentos marcados: 41 a 39.

Os gols do Operário, que colocaram o Coelho novamente na ponta da competição, foram de autoria de Fábio Alemão, aos 21 minutos do primeiro tempo, e Rafael Oller, aos 3 do segundo tempo.

Na sexta-feira (29), a Série B da temporada 2020 chegará ao fim e conhecerá seu campeão. O América recebe o Avaí, no Independência, enquanto a Chape encara o Confiança, na Arena Condá. Todos os dez duelos da 38ª rodada começam às 21h30.

O vencedor desta edição poderá ser definido no saldo de gols ou mesmo no número de bolas na rede, caso os primeiros colocados vençam suas respectivas partidas.