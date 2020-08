Um comentário polêmico, que coloca em xeque a qualidade do elenco Atlético, foi feito pelo comentarista Gerson em eu canal no Youtube. Um dos craques da Seleção Brasileira que levantou o caneco da Copa do Mundo de 1970, o 'Canhotinha de Ouro' definiu a equipe comandada por Jorge Sampaoli como "ruim e que toca mal a bola".

De acordo com o hoje comentarista, os mineiros pouco produziram no duelo de estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, no Maracanã. No último domingo (9), o Galo venceu os donos da casa e atuais campeões da competição mais importante do país por 1 a 0, gol contra do lateral-esquerdo Filipe Luís.

"O time do Atlético é ruim, toca mal a bola. Esperou todo mundo aqui para meter contra-ataque, com Savarino, com Marquinhos, com Franco. Mas o meio do campo, fraco, no meu modo de ver", disse o ex-jogador, que revelou ter apostado numa goleada por 4 a 0 dos cariocas.

"O time do Flamengo parecia que estava treinando. Será que não tinha ninguém para gritar com os caras? O Gabigol perdeu três gols, praticamente só com o zagueiro e o goleiro. Parou, olhou e perdeu a bola. Eu duvido se o Jesus tivesse no time não ia pegar os caras pegar os caras pela gola. O time do Flamengo não queria nada com o jogo, como se tivesse treinando. Ficaram de brincadeira. Esse time é para disputar o título, o mesmo que ganhou no ano passado de todo mundo" finalizou.