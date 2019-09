Agravada pelo vídeo do presidente Wagner Pires de Sá, no último final de semana, dizendo em uma feijoada num dos clubes sociais do Cruzeiro que os ex-presidentes do clube enriqueceram no cargo e que ele entrou rico e está ficando pobre, e que isso fez com que sobrasse para ele a mamucha (bagaço) da laranja, a crise política cruzeirense ganha um novo contorno a partir desta segunda-feira (30).

Presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella fez uma reunião na manhã desta segunda-feira (30), num hotel da Zona Sul de Belo Horizonte, com cerca de 80 conselheiros, entre eles quatro desembargadores e dois ex-presidentes do clube, e o encontro resultou numa nova estratégia que vem sendo amadurecida pelo grupo para que se possa conseguir o afastamento de Wagner Pires de Sá.

Esta opção seria afastar o presidente cruzeirense por um período definido em reunião do Conselho Deliberativo, mas que a decisão não afete toda a diretoria, com o primeiro vice-presidente, Hermínio Lemos, assumindo o comando do clube.

Inclusive, Perrella vai se encontrar talvez até na próxima terça-feira (1) com Lemos para tratar do assunto, pois na visão dos líderes da oposição cruzeirense a situação do clube chegou ao limite e Wagner Pires de Sá precisa ser afastado.

Hábil politicamente e com boa relação em várias correntes do clube, Hermínio é irmão de José Francisco Lemos Filho, presidente em 1954 num momento de crise, e que foi vice de Zezé Perrella e de Gilvan de Pinho Tavares. Além disso, ele tem muita força política dentro do clube.

Um problema de Hermínio Lemos é um áudio dele, no mesmo dia em que Wagner Pires declarou ter recebido a mamucha (bagaço) da laranja, em que ele diz que a diretoria atual do Cruzeiro é honesta. Isso não agradou a alguns membros da oposição.

Diante do caos administrativo e financeiro do Cruzeiro, algumas pessoas da oposição acreditam que neste momento é mais fácil se promover não a cassação da chapa vencedora nas últimas eleições, mas apenas o afastamento de Wagner Pires de Sá.

Respeitados os prazos estabelecidos pelo Estatuto do Cruzeiro, a reunião do Conselho Deliberativo para tratar do assunto deve ser realizado ainda neste mês de outubro.