BOGOTÁ - Como o Hoje em Dia tinha adiantado no último dia 21, o lateral-direito Orejuela, do Cruzeiro, foi convocado oficialmente na manhã desta terça-feira pelo técnico Carlos Queiroz para os amistosos que a Colômbia disputará em setembro.

Pela programação divulgada pela Federação Colombiana de Futebol, Orejuela poderá ser desfalque no próximo domingo, quando o Cruzeiro encara o Vasco, às 19h, no Mineirão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Segunda o entidade, em 1º e 2 de setembro os jogadores convocados na manhã desta terça-feira já devem se apresentar à comissão técnica da seleção colombiana em Miami, nos Estados Unidos. O clube precisa montar um esquema por causa do horário do jogo contra o Vasco.

A Colômbia faz dois jogos nos Estados Unidos no início de setembro. Dia 6 encara a Seleção Brasileira, Dia 10, a adversária é a Venezuela.

O maior problema para Rogério Ceni é perder o jogador na decisão de 4 de setembro, quando o Cruzeiro faz com o Internacional, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Na ida, no Mineirão, em 7 de agosto, o Colorado venceu por 1 a 0 e joga pelo empate para chegar à decisão. A Raposa precisa vencer pelo menos por um gol de diferença para forçar a decisão por pênaltis.

O centroavante peruano Paolo Guerrero, que seria convocado para defender a seleção do seu país, fez um pedido ao seu treinador o argentino Ricardo Gareca, e não foi convocado. Assim, ele está liberado para a partida de 4 de setembro.